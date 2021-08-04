Суд не визначився, хто ж охоронятиме Чауса, – Бутусов

Екссуддю Миколу Чауса 4 серпня відправили під домашній арешт. Однак суд не визначив, хто буде охороняти підозрюваного: Національне антикорупційне бюро чи Служба безпеки України.

На це звернув увагу журналіст Юрій Бутусов. Він зауважив, що, ймовірно, охоронятимуть спільно.

Важливо Екссудді Миколі Чаусу обрали запобіжний захід

Має значення найближче оточення охорони, яка безпосередньо контролює обстановку в квартирі. Щоб контролювати хто і як спілкується з втікачем, і щоб не допустити нову втечу,

– написав Бутусов.

Також журналіст здивувався через м'яке рішення суду. Він нагадав, що у березні 2017 року Чауса теж відправляли під домашній арешт. Власне, тоді він і втік з квартири.

Що треба знати про справу Чауса

Колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколу Чауса у 2016 році затримали на отриманні хабаря в 150 тисяч доларів.

Після цього він втік у Молдову та навіть просив там політичного притулку.

У квітні 2021 року адвокати Чауса заявили про його викрадення посеред Кишинева.

Пізніше в анонімних телеграм-каналах з'явилися відеозаписи ймовірного викрадення і фото Чауса зі слідами побоїв.

Наприкінці липня Чаус прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. З поліції його забрала СБУ.

Однак суддя є підозрюваним також у справі, яку розслідує НАБУ. Тому детективам довелося влаштувати погоню за авто СБУ.

3 серпня Чаус затримали детективи НАБУ в лікарні "Феофанія".