Суд обрав запобіжний захід Гео Леросу

Печерський районний суд 18 листопада обрав запобіжний захід нардепу Гео Леросу. За непристойний жест, який він під час засідання парламенту, показав президенту, судді вирішили, що достатньо буде особистого зобов'язання.

Як повідомили під час засідання суду, термін особистого зобов'язання – 2 місяці.

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Прокурор просив про цілодобовий домашній арешт

Прокурор просив про іншу запобіжку – цілодобовий домашній арешт, проте суддя вирішила інакше. Також нардеп, згідно з рішенням, має здати свій закордонний паспорт.

Сам Лерос заявив, що рішення суду було для нього неочікуваним, а також уточнив, що середній палець показав не інституту влади, а особисто Володимиру Зеленському та Андрієві Єрмаку.

Підозру Леросу вручили 11 листопада

Зазначимо, що підозру Леросу вручали у дворі власного будинку 11 листопада. Нардепа підозрюють у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 68 тисяч гривень або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Що відомо про скандальний інцидент у парламенті: