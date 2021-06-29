Суд продовжив запобіжні заходи для Дугарь та Кузьменко – обвинуваченим у справі Шеремета
29 червня 2021 , 21:55Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Шевченківський райсуд Києва продовжив на 2 місяці запобіжний захід двом обвинуваченим у справі про вбивство Павла Шеремета. Яні Дугарь – дію обов'язків, Юлії Кузьменко – цілодобовий домашній арешт.
Рішення оголосила суддя Оксана Голуб. Таким чином задовольнили клопотання прокурорів. Наступне засідання суду відбудеться 27 липня.
Раніше Одна з фігуранток справи Шеремета Яна Дугарь прийшла в Офіс Президента
Антоненку запобіжний захід продовжили на 2 місяці
Зазначимо, що під час засідання 29 червня довелось оголосити перерву, адже надійшло повідомлення про замінування. Про це повідомила головуюча суддя.
Ще одному фігуранту справи – Андрію Антоненку 22 червня Шевченківський райсуд продовжив запобіжний захід на 2 місяці. Мовиться про цілодобовий домашній арешт.
Головне про вбивство журналіста Павла Шеремета:
- Павла Шеремета вбили у 2016 році, підірвавши його автомобіль.
- Підозрюваними у справі назвали Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь.
- Антоненко пробув у слідчому ізоляторі 1,5 роки. Лише після цього йому змінили запобіжний захід.
- Також запобіжки змінили і Дугарь, і Кузьменко.