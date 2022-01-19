Суд заарештував майно Порошенків
Джерело:24 канал
Печерський районний суд Києва заарештував майно Петра та Марини Порошенко. Крім того, 19 січня п'ятому президенту обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Таке рішення виніс суддя Олексій Соколов. Прокурори просили арешт із заставою у мільярд гривень, а захист Порошенка переконував, що він взагалі не є підозрюваним у справі.
Важливо Суд обрав Порошенку запобіжний захід
"Запобіжка" для Порошенка
Відповідно до рішенням суду, п'ятий президент має здати усі свої паспорти і не виїжджати з України. Також політик має прибувати на першу вимогу слідчих.
До слова, рішення планували ухвалити ще 17 січня, однак суд пішов у нарадчу кімнату на 2 дні.
Що відомо про арешт майна Порошенка
Зауважимо, що суд ще 6 січня підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка. Однак повний текст ухвали мали оприлюднили 19 січня.
Як Порошенку обирали запобіжний захід
- Порошенко повернувся до України з Польщі вранці 17 січня. В аеропорту його зустріли прихильники та представники Державного бюро розслідувань.
- Тоді політик з адвокатом поїхав до Печерського суду, де об 11:00 почалося засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у "вугільній справі".
- Близько 17:40 суд пішов до нарадчої кімнати. Він перебував там 5 годин. Ввечері заявили, що рішення оголосять 19 січня.
Зверніть увагу! Порошенка підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій.
За інформацією слідства, у 2014 – 2015 роках Порошенко начебто використав свої повноваження президента, щоб припинити постачання вугілля з ПАР, але підписати контракт на постачання вугілля з Донбасу.
Іншим фігурантом справи був кум Путіна Віктор Медведчук, який нібито виконував роль комунікатора між Києвом та Кремлем.
До теми – Під Печерським судом, де обирали "запобіжку" Порошенку, були сутички: