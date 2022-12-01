Суд залишив без змін запобіжний захід Богуслаєву: той далі все заперечує

Київський апеляційний суд не змінив рішення Шевченківського суду Києва. Саме тому запобіжний захід щодо Богуслаєва залишився у силі.

Відповідну інформацію журналістам повідомив адвокат Богуслаєва Руслан Волинець. Сам Богуслаєв заперечує свою провину.

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Що вирішив суд

"Сьогоднішнє (від 30 листопада – 24 канал) рішення апеляції залишило в силі рішення Шевченківського суду Києва, відповідно, запобіжний захід залишився в силі, а саме — тримання під вартою,

– заявив Волинець.

За словами самого Богуслаєва, який заперечує свою провину, його посада не передбачала права розпоряджатись майном підприємства.

"Є функція головного конструктора, яку мені надав Кабмін, є службове становище, яке визначає мої можливості. Я проєктую 17 років, а слідчі думають, що я керую "Мотор Січчю", – зазначив колишній президент "Мотор Січі".

Також експосадовець побідкався, що:

"почесний президент – це громадське навантаження, координація п'яти заводів";

мовляв, він не має права продавати чи купувати, а тільки створює креслення, "за якими літає сьогодні 70 гелікоптерів".

"Коли перший допит був, я сказав, що ви арештували головного конструктора, а не господарського діяча… За сорок днів – ніякої допомоги. Кожен день я говорю: мені потрібна крапельниця, УЗД, у мене тромби, кров тече", – сказав В'ячеслав Богуслаєв.

Його адвокат також побідкався, що нібито в триманні під вартою немає потреби. Зокрема, тому, що Мотор Січчю вже керують інші люди.

Руслан Волинець також сказав, що умови тримання Богуслаєва задовільні, однак йому потрібне медичне обстеження. Адвокат не визнає і копії документів зі ЗМІ про російський паспорт Богуслаєва. Хоча раніше говорив, що нібито в його клієнта є російський паспорт, та він не обговорював це з ним.

Справа Богуслаєва

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