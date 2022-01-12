Суд зобов'язав прокурорів закрити справу скандального Татарова

Шевченківський райсуд суд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити кримінальне провадження щодо Олега Татарова. Це сталося 14 грудня 2021 року.

Пресслужба Центру протидії корупції повідомила, що Шевченківський суд зробив Татарову "подарунок". Прокурорів з Офісу генпрокурора зобов'язали закрити справу через сплив строків розслідування.

Зауважте Зарплати в Офісі Президента: скільки у 2021 році заробив Єрмак і його заступники

За даними Центру протидії корупції, відповідальності уникнуть забудовник Максим Микитась та експерт Костянтин Дубонос.

Справа Татарова

Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Мовиться про справу щодо квартир Національної гвардії. Збитки у справі становили понад 80 мільйонів гривень.

Взимку 2020 року Офіс генпрокурора забрав справу з НАБУ. Її передали у СБУ. Тоді Вищий антикорупційний суд мав обрати запобіжний захід.

Останнє засідання у справі апеляційна палата Вищого антикорупційного суду провела провела 18 березня. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду та закрив провадження.