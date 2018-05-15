Суд ухвалив рішення на користь НБУ у справі ПриватБанку щодо bail-in

Верховний Суд України 10 травня відмовився задовольняти касаційну скаргу компанії "Пром Гарант Плюс" до приватбанку щодо повернення на рахунки 18,9 мільйона гривень, які були списані в ході націоналізацій (bail-in).

Про це повідомив FinClub з посиланням на прес-службу Приват Банку.

Верховним Судом України прийнята постанова, що підтверджує законність рішення судів першої (29 травня 2017 року) та апеляційної інстанції (7 жовтня 2017 року), що стосуються законності застосування до "Пром Гарант Плюс" ст. 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

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Списання грошей з рахунків позивача було здійснено з дотриманням вимог банківського законодавства. Такими були висновки судів попередніх інстанцій.

Засновниками "Пром Гарант Плюс" є три угорські компанії (Бі-Сі Карго Сервіс Лімітед, Деніеллі Лімітед, Прістеллі Холдингз Інк) та дві белізькі (Дивелопмент Інвесторс Лімітед, Кендлвуд Файненсиал Корп).

4 з 5 вказаних компаній є фігурантами в кримінальній справі Генпрокуратури з виводу 19 мільярдів гривень рефінансування з Приват Банку.

Саме ці компанії, що знаходилися під контролем колишніх посадових осіб Приват Банку, були засновниками фірм, яким банк видавав сумнівні кредити в часи до націоналізації.

Нагадаємо, що в процесі націоналізації ПриватБанку було здійснено операцію bail-in. За час проведення операції було списано вклади інвесторів та звязаних осіб, в тому числі гроші тримачів єврооблігацій, на загальну суму 29,4 мільярди гривень.

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