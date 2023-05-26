Суддя збив нацгвардійця на блокпосту у Києві: що відомо про ДТП за участі голови райсуду

В ніч на 26 травня у Києві трапилася жахлива ДТП. Голова Макарівського районного суду збив нацгвардійця. На жаль, військовослужбовець загинув на місці.

Розслідування проводить ДБР. Усе, що відомо про ДТП у Києві, внаслідок якої загинув нацгвардієць, розповідає 24 Канал.

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Суддя збив нацгвардійця на блокпосту

Жахлива ДТП сталася близько опівночі на блокпосту у Києві. Суддя на смерть збив нацгвардійця.

Суддя збив нацгвардійця / Колаж 24 Каналу

Цю інформацію у коментарі 24 Каналу підтвердили в ДБР. Слідчі вже проводять розслідування.

Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови райсуду Київської області, що трапилась на одному з блокпостів у місті Києві,

– зазначила речниця ДБР Ольга Чиканова.

За попередньою інформацією, суддя був за кермом автомобіля марки Lexus, рухався по Берестейському проспекту та скоїв наїзд на 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. На жаль, від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

Смертельна ДТП у Києві / Фото ДБР

ДТП сталася під час комендантської години

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону розповіла, смертельна ДТП сталася на одному з в'їздів до Києва, зокрема виїзді на проспект Перемоги.

Аби встановити всі обставини, вже проводять ряд відповідних експертиз. Цікаво, що аварія сталася під час комендантської години. Сапьян припустила, ймовірно, "Лексус" рухався на досить-таки високій швидкості.

Що відомо про суддю

Зауважимо, що у ДБР не назвали ім'я та прізвище судді. Однак, ЗМІ писали, що, ймовірно, йдеться про голову Макарівського райсуду – Олексія Тандира.

Згодом у Макарівському райсуді Київської області відреагували. Зокрема, зазначили, що не знають усіх подробиць. Однак, вказали, що йдеться про подію "яка сталася сьогодні вночі за участі голови Макарівського районного суду Олексія Тандира".



Олексій Тандир / Фото Судової влади України

Винуватець ДТП, ймовірно, був на підпитку та летів на високій швидкості

Після ДТП у мережі писали, що суддя був на підпитку. Його затримали та доставили на огляд з метою виявлення стану сп'яніння.

До речі, в автомобілі знайшли пляшку від алкоголю. Це в ефірі національного телемарафону підтвердила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Зауважимо, що відео, яке оприлюднили ЗМІ, добре видно ушкодження машини. Також на кадрах можна побачити пляшку з-під спиртного – вона валяється прямо-таки в салоні авто.

В автомобілі судді знайшли пляшку від алкоголю: дивіться відео

Суддя відмовився від відбору біологічних зразків

Анонімне джерело, яке було свідком подій, зазначило, що водій "Лексуса" рухався дуже швидко. Він навіть не намагався уповільнити швидкість, щоб уникнути фатального зіткнення з нацгвардійцем.

Тетяна Сапьян зазначила, що суддя наразі відмовляється від відбору біологічних зразків для перевірки, чи був він у стані алкогольного, чи будь-якого іншого наркотичного сп'яніння.

Також представниця ДБР зауважила, що суддя має правову та юридичну освіту, обіймає високу посаду й тому намагається себе захистити.

Наразі слідство працює у напрямку примусового відбору біологічних зразків, зокрема очікує рішення судді. Сапьян наголосила, що ДТП буде під особливим контролем ДБР, оскільки саме бюро займається справами, які пов'язані із суддями, правоохоронцями та військовослужбовцями.

Як голова суду намагається виправдовуватися

Джерела 24 Каналу повідомили, що після того, як суддя дізнався, що нацгвардієць загинув, почав казати, що нібито то не він був за кермом.

Навіть після наїзду водій не зміг одразу загальмувати та певний час ще тягнув тіло загиблого за машиною. Весь асфальт був у крові.

Потім з автівки вийшов суддя і сказав: "Аби був живий". Коли почув, що нацгвардієць мертвий, то сказав, що за кермом був не він, а його водій, який втік у кущі,

– розповів наш співрозмовник.

Суддя відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і тепер це робитиме у примусовому порядку у залі суду.

Суддя робить спроби уникнути тесту на алкоголь у крові. А він був дуже п'яний. А потім з'явиться довідка що хворе серце в нього чи був приступ інсульту. То відповідальності не буде,

— додало анонімне джерело.

Що відомо про загиблого нацгвардійця

Пресофіцер військової частини 3030 національної гвардії України Володимир Черняк ексклюзивно розповів 24 Каналу, що загиблий останні 2 роки служив за контрактом. Тієї ночі він виконував свої обов'язки та встановлював на трасі загороджувальні конуси та їжаки.

Після початку комендантської години наш військовослужбовець встановлював інженерні загорожі, які потрібні для обмеження швидкості автомобілів, щоб можна було проводити фільтраційні заходи. Коли він завершив це робити і повертався на робоче місце, в нього влетів "Лексус",

– зазначив пресофіцер.

Володимир Черняк розповів, що у загиблого залишилося троє дітей та дружина. Його батько та брат зараз на фронті, захищають Україну від російського агресора.

Він був хорошим батьком та чоловіком. Зразково виконував свої обов'язки і ніс службу аж до моменту трагедії,

– підсумував Черняк.

Яка відповідальність загрожує судді

Речниця ДБР зазначила, що поки що не відомо, коли саме відбудеться суд щодо обрання затриманому запобіжного заходу, оскільки слідчі працюють над тим, аби "допитати всіх можливих свідків на місці ДТП, а також інших учасників, які перебували на блокпості". Слідчі також повинні відібрати біологічні зразки на місці аварії.

Досудове розслідування розпочали за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп'яніння" (частини 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує

Після того, як усі експертизи будуть проведені, судді оголосять підозру. Далі – обрання запобіжного заходу. Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт направлять до суду.

Тим часом в Офісі генпрокурора розповіли, що вже вирішується питання щодо повідомлення про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Додамо, що у Макарівському райсуді Київської області заявили, що не виправдовують дій свого судді. Навпаки – закликали до "повного та неупередженого" розслідування події і пообіцяли сприяти слідству.