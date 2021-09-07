Судили кримських татар: двох екссудів з Криму покарають за державну зраду

Після окупації півострова у 2014 році двоє суддів зрадили присязі на вірність народу України та обійняли посади у незаконно створених судових органах Росії. Наразі їм загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя скерувала обвинувальні акти щодо колишніх суддів, які працювали в Криму. Їх звинувачують у державній зраді.

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Вони обійняли посади у так званих "Совєтському районному суді Республіки Крим" та "Білогірському районному суді Республіки Крим". Псевдосудді сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Росії та реалізували політику окупантів.

Як діяли псевдосудді

Обвинувачувані винесли постанови й звинуватили 3 кримськотатарських активістів в організації масових порушень громадського порядку. Кримчанам призначили покарання – штраф від 10 до 40 тисяч рублів кожному.

Мовиться про події 3 травня 2014 року. Тоді кримчани перекрили дорогу на таких трасах:

Сімферополь-Севастополь;

Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч;

Сімферополь-Феодосія-Керч.

Активісти висловлювали незгоду з окупацією Криму, а також забороною в'їзду до нього Голові Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

. За інформацією прокуратури, наразі до суду скерували 28 обвинувальних актів щодо колишніх суддів АР Крим.

Слідство встановило, що такими діями псевдосудді сприяли окупаційній владі Росії та її судовим органам. Крім того, допомагали окупантам вести підривну діяльність проти України.

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