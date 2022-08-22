Готують приміщення, посилили охорону, – Андрющенко про судилище над захисниками у Маріуполі

російські окупанти активно готуються до судилища над захисниками Маріуполя. Вони збираються провести його до кінця літа.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, організацією судилища над українськими захисниками займаються здебільшого російські окупанти, а не колаборанти. Зараз вони посилюють заходи безпеки.

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Залучатимуть "арбітрів" з Сирії, росії та білорусі

Відомо, що окупанти готують будинок місцевої філармонії та приміщення для утримання українських захисників в маріупольському СІЗО. Після раніше опублікованих фотографій загарбники посилили охорону та забороняють знімати фото та відео. Повз філармонію взагалі не дозволяють проходити.

Як наголошує Андрющенко, нещодавно ватажок бойовиків пушилін заявив, що вони залучать так званих "арбітрів" з Сирії, росії та білорусі. Вони ще намагалися використати людей із Північної Кореї.

росія (офіційно – 24 канал) не мала брати участь у цьому сумному шоу, але щось в них пішло не так. Якщо вони напряму долучили і замазали в співучасники росію та білорусь, то щось там відбувається не те, – зазначив Андрющенко.

Конкретної дати проведення судилища наразі немає. Відомо, що воно буде до кінця літа. Раніше окупанти говорили, що про конкретну дату скажуть за день до самого судилища.

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Окупанти готують судилище для захисників Маріуполя