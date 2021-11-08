Судять як українця: бойовика Косяка з російським паспортом залишили під вартою
Джерело:Луганський апеляційний суд
Окупанта Андрія Косяка з російським паспортом Луганський апеляційний суд залишив під арештом. Проте він може вийти на волю під заставу 181,6 тисячі гривень.
Косяка заарештував Сєвєродонецький міський суд Луганської області. За інформацією з судового рішення, він не оскаржує фактичні обставини, зазначені в підозрі, і дуже шкодує про скоєне.
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Як судять бойовика
У коментарі для РБК-Україна адвокат Косяка Кирило Шурхно повідомив, що 8 листопада чоловік залишається під вартою, оскільки заставу ніхто не вніс. Крім того, попри російський паспорт, підсудний у кримінальному провадженні проходить як українець.
Адвокат зазначив, що не знає, чи підсудний зустрічався з російським консулом. Це було вимогою міністерства закордонних справ Росії.
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Що відомо про затримання Косяка
- Бойовика затримали 13 жовтня, коли той проводив розвідку. Він доводив, що насправді є спостерігачем.
- Косяк мав з собою пов'язку спільного центру з контролю та координації, але українські військові встановили, що він офіцер російської армії.
- Згідно з інформацією ЗСУ, Косяк обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.
- Окупанти заявили, що відмовляються від мінських переговорів, поки Україна не відпустить Косяка.
- Російські найманці навіть протестували в окупованому Донецьку. Вони не випускали з готелю представників ОБСЄ.