Судять як українця: бойовика Косяка з російським паспортом залишили під вартою

8 листопада 2021 , 16:01
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Джерело:

Луганський апеляційний суд

Окупанта Андрія Косяка з російським паспортом Луганський апеляційний суд залишив під арештом. Проте він може вийти на волю під заставу 181,6 тисячі гривень.

Косяка заарештував Сєвєродонецький міський суд Луганської області. За інформацією з судового рішення, він не оскаржує фактичні обставини, зазначені в підозрі, і дуже шкодує про скоєне.

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Як судять бойовика

У коментарі для РБК-Україна адвокат Косяка Кирило Шурхно повідомив, що 8 листопада чоловік залишається під вартою, оскільки заставу ніхто не вніс. Крім того, попри російський паспорт, підсудний у кримінальному провадженні проходить як українець.

Адвокат зазначив, що не знає, чи підсудний зустрічався з російським консулом. Це було вимогою міністерства закордонних справ Росії.

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Що відомо про затримання Косяка

  • Бойовика затримали 13 жовтня, коли той проводив розвідку. Він доводив, що насправді є спостерігачем. 
  • Косяк мав з собою пов'язку спільного центру з контролю та координації, але українські військові встановили, що він офіцер російської армії.
  • Згідно з інформацією ЗСУ, Косяк обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.
  • Окупанти заявили, що відмовляються від мінських переговорів, поки Україна не відпустить Косяка.
  • Російські найманці навіть протестували в окупованому Донецьку. Вони не випускали з готелю представників ОБСЄ.
Автор: Марія Масюк