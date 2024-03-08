У Сумах пролунав вибух: Росія вдарила з авіації КАБами
8 березня 2024, 17:00Читать новость на русском
Що відомо про вибух у Сумах 8 березня – розкаже 24 Канал.
Керовані авіаційні бомби стали проблемою для Авдіївки, але росіяни б'ють ними не тільки на Сході. Під удар часто потрапляє Херсонщина і загалом прикордоння. Окупанти використовують КАБи всюди, де можуть дотягнутися.
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Що відомо про вибух у Сумах 8 березня
Про те, що в місті чути вибух, повідомили кореспонденти "Суспільного" близько п'ятої вечора. О 16:51 Повітряні сили писали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.