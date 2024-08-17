У Сумах пролунав вибух: ворог вдарив ракетою Х-59

В Україні у ніч проти 17 серпня триває загроза "Шахедів". Щоправда, окупанти ще вирішили запустили крилату ракету по Сумщині.

Як повідомляють моніторингові канали та Суспільне, вибух пролунав в обласному центрі Сумах. Попередньо, ворог вдарив ракетою Х-59.

Де була загроза "Шахедів" Окупанти запустили на Україну "Шахеди": на Київщині та Черкащині лунали вибухи

Вибух у Сумах: що відомо

Про пуск ракети Х-59 у бік Сум повідомили моніторингові канали приблизно о 2 ночі 17 серпня. Зауважимо, що в цей час у області тривала тривога – почалася вона ще о 22 годині 16 числа.

Потім з'явилися повідомлення про вибухи. Також була інформація, що нові пуски та нові вибухи не фіксували.

О 2:11 на Сумщині оголосили відбій. Наразі офіційної інформації ні про вибухи в Сумах, ні про наслідки немає.

Додамо, що останнім часом ворог посилив удари по Сумщині. Вибухи тут лунали кілька разів 16 серпня, а востаннє росіяни вдарили приблизно о 23 годині.

Вже у ніч проти 17 серпня гучно було на Київщині та Черкащині. Тут ППО працювала по "Шахедах".