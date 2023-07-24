Щоб збивати цілі вночі, – Наєв розкрив деталі, як посилюють ППО на Півночі

В останні тижні Північ України, зокрема Сумська область, потерпають від ракетних обстрілів й атак "Шахедів". Через це на Сумському напрямку посилюють протиповітряну оборону.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про "поступове" посилення протиповітряної оборони на Сумському напрямку. Він повідомив, що на цьому напрямку додатково задіяли кілька вогневих груп.

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На Сумському напрямку збільшили присутність вогневих груп

Генерал-лейтенант розповів, що вогневі групи озброєні крупнокаліберними кулеметами з коліматорними та тепловізійними прицільними комплексами.

Така зброя, як пояснив Наєв, потрібна, аби працювати по повітряних цілях і вночі.

Групи також устатковані прожекторними установками. Перебуваючи на одній з вогневих позицій, особисто спостерігав роботу екіпажів цих мобільних вогневих груп під час нападу ворожих безпілотників,

– розповів Наєв.

Разом з тим, командувач зазначив, що ППО України певною мірою залежить від міжнародної воєнно-технічної допомоги. Через це українські військові підвищують рівень захищеності об'єктів критичної інфраструктури в межах тих ресурсів, які отримуються.

"Щоб українське небо було більш захищеним, необхідна додаткова допомога від західних партнерів", – резюмував Наєв.

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