На Сумщині рятувальники ліквідували спричинене ворожим ударом загоряння

Вогнеборці ДСНС ліквідували займання сухої трави на території Білопільської ОТГ. Причиною пожежі став обстріл росіян.

Таку інформацію повідомили у фейсбуці Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До повідомлення прикріпили фотографії ліквідації вогню.

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Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, окупанти завдали артилерійського удару по території Білопільської ОТГ. Внаслідок цього сталося загоряння залишків сухої рослинності на відкритій території. Повідомляється, що на гасіння пожежі залучалося відділення державної пожежно-рятувальної частини.

Ліквідація займання на Сумщині рятувальниками ДСНС / Фото ДСНС України

Про деталі займання та його ліквідацію розповіли у ДСНС:

Як було встановлено, горіння відбувається на окремих ділянках у важкодоступній для техніки місцевості. Тому за допомогою первинних засобів пожежегасіння рятувальникам вдалося локалізував полум'я, запобігши його подальшому поширенню та ліквідувати пожежу,

– написали у фейсбуці.

Що відомо про ситуацію у Сумській області: коротко

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