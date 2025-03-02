Трамп вважає, що Зеленський має "все виправити" після сварки в Білому домі, – NBC News

В адміністрації президента США вважають, що після зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі шлях до мирної угоди про припинення війни в Україні є дуже невизначеним. Тепер Вашингтон чекає наступних кроків українського лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News. Зазначається, що невдоволення адміністрації Трампа викликало наполягання на "гарантіях безпеки" в угоді про корисні копалини.

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Чи можна відносини відносини з президентом США

За словами американських чиновників, після сварки президентів в адміністрації Трампа обговорювали, чи варто призупинити військову допомогу США Україні. Зараз залишається незрозумілим, чи піде Дональд Трамп на такий крок і коли саме.

Зазначається, що публічні заяви Зеленського після того, як він покинув Білий дім, зокрема допис у соцмережах, у якому він подякував Трампу за прийом і американцям за підтримку України, з того часу не мали особливого впливу на президента. За словами представників адміністрації, американські високопосадовці вважають, що мирні переговори з Україною призупинено.

Водночас на запитання, чи співпраця Трампа і Зеленського для досягнення "мирної угоди" все ще можлива, один зі співрозмовників видання сказав: "Я все ще вважаю, що так".

М'яч на полі президента Зеленського. Президент вважає, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів, і саме він повинен прийти і все виправити,

– сказало інше джерело NBC News.

Нагадаємо, 28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. Очікувалося, що за підсумками переговорів лідери двох країн підпишуть угоду щодо рідкісноземельних металів, однак в Овальному кабінеті спалахнула суперечка.

Згодом радник президента США Майк Волц заперечив, що сварка між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським була "засідкою". За його словами, під час зустрічі в іншій кімнаті вже було готове підписання важливої угоди між США та Україною.