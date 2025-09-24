Вона вже забрала життя понад 10 людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та The Guardian.

Які наслідки супертайфуну Ragasa?

За даними ЗМІ, супертайфун Ragasa вже забрав життя 14 людей та поранив 18. Окрім цього, щонайменше 129 осіб вважаються зниклими безвісти. Влада евакуювала вже понад 3000 мешканців. Синоптики назвали Ragasa найпотужнішим тропічним циклоном у 2025 році.

Зазначається, що у вівторок, 23 вересня, головний удар стихії припав на Тайвань. У малонаселеному східному районі острова вийшло з берегів бар'єрне озеро, утворене зсувами внаслідок попередніх сильних дощів. Стіна води хлинула на селище Гуанфу та змила великий дорожній міст через річку.

Натомість село Дама, де проживає близько 1000 людей, затопило. Багато жителів усе ще залишаються в пастці.

Наслідки супертайфуну Ragasa: відео очевидців

На віддалених островах, включаючи Лантау, спостерігалися масові повені, які затопили пляжі та рослинність. В обсерваторії вважають, що райони, які раніше були захищені, можуть оголитися, а моря будуть з феноменальними хвилями.

Окрім цього, негода повалила дерева, зірвала дахи з будівель і забрала життя щонайменше двох людей, коли пронеслася через північ Філіппін, де тисячі осіб шукали прихистку в школах та евакуаційних центрах.

Зауважимо, що Ragasa накриває Тайвань із 22 вересня. Однак траєкторія його руху зміщується до південного узбережжя Китаю. Гонконзька метеослужба повідомила, що супертайфун генерував максимальну стійку швидкість вітру до 195 кілометрів за годину біля свого центру, рухаючись на захід через Південнокитайське море.

Супертайфун Ragasa спричинив повені: відео очевидців

Гонконг і частини південного Китаю в середу перебували в стані підвищеної готовності, коли Ragasa наближався з потужними вітрами та зливами, змусивши китайську владу закрити школи та підприємства щонайменше в 10 містах.

Тайфун викликав панічні покупки цього тижня в Гонконзі. Люди юрмилися в супермаркетах, побоюючись, що магазини можуть бути закриті на два дні. Іноді їм доводилося годинами стояти в черзі, щоб придбати необхідні товари.

З наближенням тайфуну мешканці заклеювали вікна скотчем у надії зменшити ризик травм від розбитого скла. Однак негода вже наблизилася до регіону. 23 вересня жінку та її п'ятирічного сина змило в океан після того, як вони спостерігали за тайфуном з набережної. Зараз вони перебувають у реанімації.

Уряд заявив, що відкрив 49 тимчасових притулків у різних районах. Наразі у них перебувають щонайменше 727 людей. Гонконзька фондова біржа залишатиметься відкритою. Вона змінила свою політику наприкінці минулого року, щоб продовжувати торгівлю незалежно від погоди.

Згідно з даними сайту аеропорту, після 18:00 23 вересня не було жодного вильоту з Гонконгу, скасовані понад 500 рейсів.

Гонконзька обсерваторія о 2:40 ночі 24 вересня оголосила найвищий рівень попередження про тайфун – T10. У відомстві зазначили, що він "залишатиметься чинним певний час", оскільки Ragasa наблизиться до території пізніше вранці.

Також було попереджено про високі хвилі та штормове затоплення, адже в деяких районах рівень води може піднятися на 4 – 5 метрів вище норми.

Згідно з прогнозами, Ragasa має вийти на узбережжя центральної та західної частин провінції Гуандун впродовж 24 годин. На півдні Китаю евакуювали вже понад мільйон людей, а понад 10 000 суден перевели в безпечніші води. Китайські медіа пишуть, що в готовності перебувають понад 38 000 пожежників.

