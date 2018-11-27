Супрун пояснила, як працюватимуть медичні установи під час воєнного стану

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що під час воєнного стану в Україні доступ цивільного населення до отримання медичної допомоги не буде обмежений.

Про це Уляна Супрун написала на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що в кожній області буде створено перелік медичних установ, які будуть готові надати допомогу військовим у разі необхідності.

Відповідний перелік медичних установ для кожної області опубліковано на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я.

У кожній області створено перелік закладів охорони здоров'я, які при необхідності готові надати необхідну спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу захисникам,

– заявила Супрун.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод громадян, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їхнього обмеження, має міститися в Указі Президента.