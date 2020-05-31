Сутички на кордоні з Угорщиною 31 травня вдалося вгамувати. Власники бусів відтепер сплачуватимуть мито з італійських товарів і лише потім в'їжджатимуть на територію України. На Закарпатті таким чином створили прецедент наповнення бюджету.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив про це під час зустрічі з журналістами на КПП "Тиса". Там сьогодні відбулися сутички на кордоні.

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Що відомо про схему, яка діяла на кордоні

Блокування міжнародного пункту пропуску "Тиса" відбулося через вимогу декларування товарів, які перевозилися так званими італійськими бусами. Петров уточнив, що акцію на кордоні організували через дане ним доручення від 27 травня.

Мовиться про посилення контролю правоохоронцями за переміщенням так званих "італійських" бусиків, які через пункт пропуску Захонь – Чоп прибувають на територію України.

Товари, які українці купували в Італії відправлялись в Україну під виглядом приватних посилок. Правоохоронці кажуть, що схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження.

Масштаб та обсяг ухилення від сплати митних платежів складає до 12 тисяч тонн на рік. Зокрема, через пункт "Тиса" проходить в середньому на рік 4 000 тонн. Це обсяги, які мають бути розмитнені, а платежі надійти в бюджет.

За словами Петова, на ці гроші нині виконуються ініціативи Зеленського щодо великого будівництва шкіл, доріг, дитячих садків.

Ми формуємо нову культуру виплати коштів, які передбачені митними правилами. Усі розуміють, що досі діяли певні корупційні семи, які формували незаконні обсяги обігових коштів у кишені певних осіб, а не в бюджеті держави,

– наголосив Петров.

Як в ОДА вирішили конфлікт з перевізниками

Глава ОДА стверджує, що конфлікт залагодили. Відтепер "італійські" буси декларуватимуть товари, які ввозять на територію України.

Вони сплачуватимуть кошти в "Ощадбанк" й виїжджають з території митного пункту. В результаті домовленостей з перевізниками встановлена єдина сума — 0,55 євроцента за 1 кілограм товару.

Петро пояснив конфлікт на кордоні: дивіться відео

Зверніть увагу! 31 травня на Закарпаття терміново прилетіли очільники митної і прикордонної служб. Ігор Муратов та Сергій Дейнеко відвідали КПП "Тиса" в Чопі.

Коротко про сутички на контрольному пункті "Тиса"

Конфліктна ситуація сталася після того, як 30 травня деякі водії намагалися нелегально ввезти на територію України товари. Прикордонники відмовили у в'їзді декільком машинам.

В результаті почалися скупчення та затори: пасажирські мікроавтобуси не могли проїхати та накопичилися на кордоні.

Вранці 31 травня водії заблокували роботу КПП "Тиса", вимагаючи пропустити їх через кордон. Того ж дня по обіді це переросло у справжні сутички.

Зрештою прикордонники були змушеними припинити роботу через порушення режиму та провокації.

Зараз робота пункту пропуску відновлена. За словами прикордонників, з тими особами, які блокували пункт пропуску, вони провели відповідні заходи та роз'яснювальну роботу.

Робота прикордонників була заблокована: дивіться відео