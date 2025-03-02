Спершу мир, а потім гарантії безпеки: Рубіо зробив заяву після скандалу в Білому домі

Державний секретар США Марко Рубіо зробив низку заяв про Україну. Це сталось на тлі скандалу у Білому домі за участю Володимира Зеленського.

Держсекретар США висловився про мир та про гарантії безпеки для України. Про це пише 24 Канал із посиланням на ABC News.

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У Європи немає плану

З️а словами Рубіо, у більшості європейських держав наразі немає жодного плану щодо врегулювання "конфлікту в Україні". Водночас 2 березня Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція будуть працювати над мирним планом, який опісля покажуть і США.

Також він порушив тему гарантій безпеки, яка стоїть для України особливо гостро, адже Росія вже неодноразово порушувала мирні домовленості.

️Українцям неодноразово пояснювали, що спочатку потрібно встановити світ, а потім говорити про гарантії безпеки,

– наголосив він.

Радник Трампа Майк Волц висловився щодо України. Він, як і інші члени команди Трампа, зберігає різку тональність. Він переконаний, що США не бачать Україну в НАТО.