Трамп поставив Зеленському умову для поновлення їхніх відносин, – Bloomberg

28 лютого під час відкритих переговорів в Овальному кабінеті Зеленський, Трамп і Венс гостро посперечалися. Через це переговори були зірвані. В адміністрації Трампа приватно передали українській делегації, що потрібно для поновлення діалогу.

Значна частина союзників підтримала Володимира Зеленського після скандалу у Білому домі. Водночас вони також вказали українському президенту на потребу поновлення відносин зі США. Серед тих, хто порадив главі нашої держави залагодити ситуацію з Трампом були, зокрема, президент Польщі Дуда та генсек НАТО Марк Рютте, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Трамп хоче вибачення від Зеленського

Як пише виданння, прем'єр Британії Кір Стармер був одним із тих, хто намагався реанімувати зіпсовану зустріч між Трампом і Зеленський. Він зателефонував їм обом, аби переконати продовжити переговори. Втім, зусилля Стармера не мали результату. У Трампа йому відмовили, заявивши, що потрібен час для того, аби "охололи емоції".

Адміністрація президента США приватно дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського для відновлення відносин, сказав один європейський чиновник.

Втім, Кір Стармер теж не планує здаватися. Він готується взяти лідерство у Європі. 2 березня він прийме саміт за участю лідерів з понад десятка інших давніх американських союзників, щоб зміцнити оборону України та Європи у разі, якщо Трамп укладе угоду з президентом Росії Володимиром Путіним і скоротить підтримку Києва.

За словами ексрадника з національної безпеки Великої Британії Пітера Рікеттса, візити Макрона і Стармера до Вашингтона були покликані переконати Трампа, що Європа може внести корисний внесок щодо врегулювання війни в Україні і заслуговує на місце за столом для переговорів. Втім, після скандалу у Білому домі, все повернулося на початок. Головний ризик полягає в тому, що Трамп може знову повернутися до прямих контактів з Путіним.

До слова, сам президент Зеленський на запитання журналіста, чи він має намір просити вибачення перед Трампом, сказав, що його дуже поважає. Глава держави не вважає, що він вчинив неправильно під час зустрічі в Овальному кабінеті.