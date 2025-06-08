Я захищав правду про Україну, – Зеленський про свої відчуття після публічної сварки з Трампом

28 лютого під час зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті між ними сталася гучна суперечка. Президент України прокоментував свої стосунки з американським лідером.

В інтерв'ю для ABC News глава держави знову пригадав за ту скандальну зустріч в Овальному кабінеті та розповів про свої відчуття після того неприємного інциденту, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський

Це було складно…Як мені почувалося. Усе було зрозуміло в ефірі, на камерах. Я у минулій своїй роботі завжди говорив, що не обов'язково від людини почути відповідь – камера не бреше. І тому абсолютно зрозуміло, що я відчував і робив,

– сказав президент, описуючи свої відчуття після лютневого візиту до Білого дому.

Володимир Зеленський наголосив, що був абсолютно відвертим, коли розповідав про боротьбу маленької країни проти великого зла, коли казав про сильні сторони України: люди, мораль, правда, гідність, цінності, – до яких він ставиться з особливою повагою.

Політик визнав, що він може бути різним – емоційним та неемоційним. Часом він може сказати щось зайве, однак точно не має права втрачати гідність.

Зеленський зауважив, що під час суперечки в Овальному кабінеті захищав правду про Україну, яка, можливо, "за океаном не звучить як щось дуже важливе". Президент підкреслив, що для нього принципові такі речі як кількість загиблих на війні проти Росії, випущених по Україні ворожих ракет.

"Ці речі, напевно, для когось загальні. А для мене вони дуже важливі. І я відстоюю такі речі, я нікого не хочу образити", – сказав президент.

Зеленський відверто сказав, що зустріч в Овальному кабінеті не допоможе ні Україні, ні США. Він дуже хотів, аби наступні переговори із Трампом були "такими самими чесними, але правильними".

Зустріч із Трампом у Ватикані президент назвав "короткою, але продуктивною".

Він водночас зазначив, що недостатньо часто спілкується з Трампом, щоб говорити, які у них людські стосунки. Також політик поставив під сумнів правдивість усієї інформації, яку доносять люди, які спілкуються з президентом США.