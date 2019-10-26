Свідку, який відмовився від показань проти Труханова, загрожує півроку арешту

Штраф або 6 місяців арешту загрожує пенсіонеру, експоліцейському Миколі Ткачу – свідку у справі одеського "Краяну" проти міського голови Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у заволодінні 92 мільйонами гривень міського бюджету.

Про це інформує "Судовий репортер".

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Справа в тім, що прокурори САП та детективи НАБУ завершили досудове розслідування і скеровують до суду справу за підозрою свідка, який відмовився давати покази під час допиту у суді над Трухановим. Про це йдеться на офіційній сторінці САП у фейсбуці.

За матеріалами слідства, цей свідок знав про підготовку підробного звіту з оцінки вартості нежитлового приміщення адмінкорпусу колишнього заводу "Краян". Крім того, він контактував з окремими обвинуваченими у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами бюджету Одеси у сумі понад 92 мільйонів гривень внаслідок реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення заводу.



Микола Ткач, який відмовився свідчити у суді над Трухановим / Фото sud-report.org.ua

За інформацією із наших джерел у правоохоронних органах, цей свідок – пенсіонер, колишній поліцейський Микола Ткач. Слідчі припускають, що всі команди обвинувачeній оцінювачці Галині Богдановій давав саме він. Адвокат Ганна Скорик, начебто, заводила його на завод "Краян" для фотографування під час проведення там ремонту. З матеріалів справи також вбачається, що всі фото заводу "Краян" пересилалися з комп’ютера Ткача,

– інформує "Судовий репортер".

Проте 14 лютого 2019-го під час допиту в Малиновському суді Одеси чоловік просто відмовився давати показання. Він заявив, що особисто знає обвинувачених Богданову і директора ТОВ "Valton Group" Ігоря Кравченка. Проте, коли прокурор спитав його, коли і як той їх знає, Ткач відмовився говорити. Його підтримали адвокати обвинувачених.

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Геннадій Труханов та адвокати обвинувачених

Суддя додатково пояснював Ткачу, що відмовлятися давати свідчення можна лише у випадку, якщо вони стосуються його самого чи близьких родичів. Свідок і далі посилався на ст. 63 Конституції України. Однак у даному випадку – безпідставно, оскільки він не є членом сім’ї чи близьким родичем обвинувачених у кримінальній справі. У прокуратурі пояснюють, що показання свідка не могли стати підставою для підозри та обвинувачення щодо нього, близьких родичів або членів його сім'ї.



Прокурори САП у справі проти Труханова: Валентин Мусіяка і Максим Кравченко (зліва направо)

Дії Ткача САП кваліфікувала за ч. 1 ст. 385 Кримінального кодексу України. Злочин виявляється в бездіяльності – відмові свідка від давання показань. Відтак йому загрожує штраф від п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.

Нагадаємо, у березні 2019-го НАБУ відкрило кримінальні провадження проти кількох свідків, які відмовились давати покази в суді над Трухановим. Серед них – і справа проти Ткача. Прокурорів САП щодо цього допитали, а колегія суддів тоді відмовилась від допитів. Судді обґрунтували відмову "безперервністю розгляду особливої і резонансної справи Труханова". З наших джерел, досудове розслідування продовжується щонайменше у відкритих справах проте ще двох свідків.



Судді у справі Труханова: Віктор Корой, Сергій Черевко та Дмитро Передедко (зліва направо)

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За що судять Труханова?

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є злочинна змова та придбання за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". 9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси взявся за справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

За 7 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. Вочевидь, завдяки космічно швидкому темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об'єктивних обставин справи одеські судді намагалися врятувати Труханова від Антикорупційного суду, що запрацював 5 вересня 2019 року.

Громадські активісти передбачали, що одеські судді виправдають фігурантів і звинувачували їх в заангажованості. Прокурори клопотали ув'язнити Труханова і поплічників на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. 9 липня Малиновський суд Одеси виправдав Труханова та всіх фігурантів справи, буцімто, за недоведеністю складу злочину. Апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 10 жовтня скерували до Апеляційної палати Вищого Антикорупційного суду.