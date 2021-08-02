Це свідома брехня, – в ОП заперечили, що Зеленський зустрічався з Чаусом
Джерело:24 канал
В Офісі Президента спростували інформацію, що Володимир Зеленський двічі зустрічався з Миколою Чаусом. Про такі зустрічі розповідав колишній генпрокурор Руслан Рябошапка.
Ніяких приватних візитів екссудді не було ані на Банкову, ані будь-куди в іншу державну інституцію. Про це 24 каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Подоляк назвав чутки брехнею
Політик зазначив, що "суб’єкт Р", якого відсторонили від посади, нібито періодично нагадує про себе якимось абсолютно брехливим "інсайдом".
Тобто це свідома брехня. А словосполучення "надійне перевірене джерело", вже само по собі здатне дискредитувати будь-яке повідомлення. З посиланням на таке "джерело" можна говорити все що завгодно,
– наголосив Подоляк.
Він додав, що потрібно якнайшвидше встановити усі правдиві обставини численних кримінальних пригод Чауса.
Що кажуть в ОП про конфлікт між СБУ та НАБУ
Подоляк назвав інцидент унікальною ситуацією, коли виник конфлікт підслідності. За словами політика, НАБУ має конкретні докази по 2016 року, а СБУ повинна реагувати на нові епізоди: зникнення, повернення, загроза життю. Тому з цим мають розбиратись правоохоронці.
"Ні президент, ні Офіс Президента, ні уряд, ні парламент точно не є суб'єктами чи модераторами цієї історії та навіть гіпотетично не можуть на неї впливати", – переконує Подоляк.
Що треба знати про ситуацію з Чаусом
- Суддю Чауса у 2016 році затримали через хабар у 150 тисяч доларів. Потім він втік до Молдови.
- У квітні 2021 року Чауса викрали посеред Кишинева. Генпрокурор Молдови заявив, що до цього причетні державні структури України.
- 30 липня Чаус прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Його забрали поліцейські.
- Після цього до вінницької поліції прийшли посадовці СБУ й забрали Чауса. У НАБУ хотіли перехопити суддю. Пресслужба відомства оприлюднила відео переслідування автомобіля СБУ, у якому везли Чауса.
- Журналіст Юрій Бутусов стверджував, що Чауса звільнили за планом, розробленим в Офісі Президента. Суддя нібито перебував на базі управління розвідки Міноборони та погодився співпрацювати з ОП під гарантію, що його справу заберуть в НАБУ та передадуть до СБУ. Така схема нібито була потрібна, що Чаус уникнув відповідальності за корупційні злочини.