Це свідома брехня, – в ОП заперечили, що Зеленський зустрічався з Чаусом

В Офісі Президента спростували інформацію, що Володимир Зеленський двічі зустрічався з Миколою Чаусом. Про такі зустрічі розповідав колишній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Ніяких приватних візитів екссудді не було ані на Банкову, ані будь-куди в іншу державну інституцію. Про це 24 каналу заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Рябошапка каже, що Зеленський зустрічався з Чаусом: Никифоров заперечує

Подоляк назвав чутки брехнею

Політик зазначив, що "суб’єкт Р", якого відсторонили від посади, нібито періодично нагадує про себе якимось абсолютно брехливим "інсайдом".