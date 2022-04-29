Світ чує вас і знає про вашу незламність, – генсек ООН до українців
Генсек ООН Антоніу Гутерреш прибув з візитом у Київ. Він заявив, що світ чує українців та бачить їхню стійкість і незламність.
Позиція ООН є чіткою – російське вторгнення в Україну є порушенням її територіальної цілісності та статуту Організації. Про це Гутерреш заявив під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.
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Світ бачить незламність українців
Генсек ООН зауважив, що він прибув в Україну для того, щоб сфокусуватися на опціях, які може використати Організація для посилення підтримки українських громадян, порятунку життів, мінімізації страждань та пошуку шляху до миру.
Я хочу, щоб українці знали – світ бачить вас, чує вас і знає про вашу стійкість та незламність. Я також знаю, що слів про солідарність недостатньо. Я тут для того, щоб зосередитись на потребах безпосередньо на місцях та масштабуваннях діяльності,
– додав Гутерреш.
Він пояснив, що Рада безпеки ООН не змогла зробити все, що було в її силах, для попередження і завершення цієї війни. Це стало причиною масової фрустрації, розчарування та гніву. Однак, за словами Гутерреша, кожен представник та представниця ООН щодня працюють для українців, пліч-о-пліч з багатьма українськими організаціями.
Обстріл Києва під час візиту генсека ООН: коротко
- У Київ 27 квітня прибув генсек ООН Антоніу Гутерреш. Під час його візиту, ввечері наступного дня, російські загарбники обстріляли Київ.
- Ворожа ракета влучила у 25-поверхівку в Шевченківському районі столиці. Будівля частково зруйнувалася та почалася пожежа.
- Рятувальники попередньо повідомили про 10 постраждалих, однак травмованих може бути ще більше.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на цинізмі окупантів, адже ще 26 квітня генсек ООН спілкувався за довгим столом у Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним, а через 2 дні вибухи пролунали у кілометрі від нього.
- За словами Зеленського, цей обстріл багато що говорить про справжнє ставлення країни-терористки до глобальних інституцій. Російське керівництво намагається принизити ООН і все, що вона уособлює. Тож ця ситуація вимагає потужної реакції.
- Своєю чергою, Гутерреш заявив, що був шокованим бомбардування Києва під час свого візиту.
Дивіться спільний брифінг Гутерреша та Зеленського:
Варто подивитися – Антоніу Гутерреш зустрівся з Зеленським у Києві