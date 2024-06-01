Удари по Росії зброєю США: полковник запасу припустив, як зможуть діяти ЗСУ

Все більше держав дозволяють Україні бити по Росії своєю зброєю. Це допоможе вибивати окупантів на прикордонних територіях.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що спершу було дещо незрозуміло, де саме Сили оборони зможуть застосовувати американську зброю. Була інформація, що нібито дозволили бити лише на Харківщині.

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Які нові можливості відкрилися

Як наголосив Світан, згідно з логікою цих рішень Україна тепер може знищувати війська, які намагаються прорвати державний кордон. Було б добре, якби цей дозвіл надали раніше.

Раз дали цей дозвіл, то тепер можна знищувати російські війська, які тільки підходять. Якби була така можливість раніше, то ми б ще під Бєлгородом мінусували цих окупантів. Вони навіть до кордону не підійшли б,

– сказав Світан.

Найімовірніше, ніяких обмежень по території не мало б бути. Цей дозвіл мав би діяти по усьому кордону з Росією. Як тільки окупанти спробують ще десь прорвати кордон, то одразу отримають прильоти із західної зброї.

Будемо працювати всіма видами зброї, які є. Принаймні армійськими. Ось Німеччина дозволила бити САУ PzH 2000. Також була інформація про Mars II, які є аналогами HIMARS,

– зауважив Світан.

Удари по Росії західною зброєю