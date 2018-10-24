Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, потрапила до лікарні. Медики обстежують зірку та, ймовірно, зроблять їй операцію.

За словами співачки Аніти Цой, Світлана Лобода була госпіталізована з обструкцією нирок. Згідно з медичними довідниками, це непрохідність сечовивідних шляхів, яку дуже важливо вчасно виявити. При загостренні хвороби збільшується чутливість нирок до інфекції і схильність до утворення каменів, а неускладнена обструкція майже завжди призводить до атрофії нирки.

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Судячи з усього, хірургічного втручання зірці не уникнути. У ЗМІ підозрюють, що російські лікарі саме вирішують це питання. За словами ж Аніти Цой, стан Лободи важкий.

Світлана Лобода теж наразі перебуває в лікарні. Обструкція нирки, стан важкий, передопераційний. Світланко, я тримаю за тебе кулачки. Не здавайся!

– звернулась Аніта Цой.

Сама ж російська співачка теж перебуває у шпиталі. Їй зробили операцію на жовчному міхурі. Наразі триває її реабілітація.

Зазначимо, що вночі 23 жовтня стало відомо про термінову госпіталізацію Світлани Лободи. За інформацією ЗМІ, в лікарню зірку привезли з сильними болями у животі. Загострення хвороби сталось просто посеред репетиції до серії концертів, що мали б відбутись 25, 26 і 28 жовтня у Москві. Представники артистки підтвердили інформацію про її госпіталізацію.

Наразі прихильники співачки схвильовані не тільки через самопочуття Світлани Лободи, але й через придбані квитки. За офіційною інформацією, всі місця на виступ артистки були продані. Відтак сторінку Лободи закидали питаннями, чи відбудуться виступи, оскільки люди не знають, чи їхати їм до Москви з інших міст Росії.