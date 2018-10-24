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      Світлана Лобода потрапила до лікарні: причина госпіталізації

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      Світлана Лобода госпіталізована: що сталось
      Світлана Лобода госпіталізована: що сталось / Фото із соцмереж

      Українська співачка Світлана Лобода, яка активно виступає в Росії, потрапила до лікарні. Медики обстежують зірку та, ймовірно, зроблять їй операцію.

      За словами співачки Аніти Цой, Світлана Лобода була госпіталізована з обструкцією нирок. Згідно з медичними довідниками, це непрохідність сечовивідних шляхів, яку дуже важливо вчасно виявити. При загостренні хвороби збільшується чутливість нирок до інфекції і схильність до утворення каменів, а неускладнена обструкція майже завжди призводить до атрофії нирки.

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      Судячи з усього, хірургічного втручання зірці не уникнути. У ЗМІ підозрюють, що російські лікарі саме вирішують це питання. За словами ж Аніти Цой, стан Лободи важкий. 

      Світлана Лобода теж наразі перебуває в лікарні. Обструкція нирки, стан важкий, передопераційний. Світланко, я тримаю за тебе кулачки. Не здавайся!
      – звернулась Аніта Цой.

      Сама ж російська співачка теж перебуває у шпиталі. Їй зробили операцію на жовчному міхурі. Наразі триває її реабілітація.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Anita Tsoy (@anitatsoy)

       

      Зазначимо, що вночі 23 жовтня стало відомо про термінову госпіталізацію Світлани Лободи. За інформацією ЗМІ, в лікарню зірку привезли з сильними болями у животі. Загострення хвороби сталось просто посеред репетиції до серії концертів, що мали б відбутись 25, 26 і 28 жовтня у Москві. Представники артистки підтвердили інформацію про її госпіталізацію.

      Наразі прихильники співачки схвильовані не тільки через самопочуття Світлани Лободи, але й через придбані квитки. За офіційною інформацією, всі місця на виступ артистки були продані. Відтак сторінку Лободи закидали питаннями, чи відбудуться виступи, оскільки люди не знають, чи їхати їм до Москви з інших міст Росії. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

      Теги: LifeStyle Музика Світлана Лобода
      Джерело: 24 Канал
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