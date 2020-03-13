Світова криза 2020 та коронавірус в Україні: як підготуватися до найгіршого

Чи потрібно купляти долар, скуповувати гречку та продавати квартиру поки ринок нерухомості не обвалився. Головна порада – "Залишайтесь спокійними" і дотримуйтесь порад від сайту 24 каналу.

Що робити під час кризи?

Економісти під час великих криз радять зберігати гроші у тій валюті, в якій заробляєш й витрачаєш. При цьому перша думка багатьох українців – купувати долари. Про те, що робити під час світової екномічної кризи та яких правил дотримуватися – читайте далі у нашому тексті.

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Не тримайте гроші під подушкою

Так, з одного боку це вбереже вас від банків, які можуть збанкрутувати під час кризи. Проте криза майже напевно означатиме знецінення для гривні. Попри те, що Нацбанк уже три дні поспіль продає сотні мільйонів доларів із золотовалютного фонду, щоб вберегти гривню, вона падає. За цей тиждень гривня відносно долара впала на 88 копійок. Тому збереження грошей на депозитах чи шляхом інших інвестиційних інструментів буде вигідною тактикою під час кризи.

Як вибрати банк?Вибирайте надійний банк, адже під час кризи 2014 – 2015 років значна кількість банків збанкрутувала. Великі банки мають вищі шанси протистояти кризі. Як тільки ваш банк починає різко збільшувати відсотки та робити затримки у платежах, варто негайно забирати звідти всі заощадження.

Не тримайте гроші в одній валюті



Обмін валют / 24 канал

Яким би надійним не здавався долар чи євро, не тримайте всі гроші в одній валюті. Диверсифікуйте. Частину покладіть на короткострокові гривневі депозити, а частину тримайте в доларах та євро на рахунках. Або можете вибрати будь-яку іншу сильну валюту.

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Наслідки кризи важко передбачити. Американський долар хоч і міцний теж піддається інфляції та залежить від світової економіки. На приклад, у 2019 "виграли" ті українці, які тримали гроші в національній валюті, адже в порівнянні з доларом вона зміцнилася на 16%. Хоч це порівняння і не зовсім коректне, адже економічна ситуація у 2019 була більш стабільна.

Паніка як одна з причин знецінення гривніЧерез те, що українці масово скуповують іноземну валюту, гривня падає. Звісно первинною причиною для девальвації є не українці, а коронавірус, який створив умови для світової кризи. Проте масовий продаж гривні сильно впливає на її цінність зараз. Нацбанк намагається реагувати на це продажем долара, але цього недостатньо.

Створіть "фінансову подушку"

Зараз саме час відкласти на "чорний день". Відкладайте хоча б 10% ваших щомісячних доходів. Ці гроші йдуть у вашу "фінансову подушку". Що це таке? Гроші, необхідні для вашого життя протягом 6 місяців. Під час фінансової кризи ви можете втратити роботу чи зіткнутися з іншою непередбачуваною обставиною, а тому "фінансова подушка" не дасть залізти в борги.

Заробляйте на кризі

Щоб ваші гроші не втратили цінність, можна вкласти їх у доларовий депозит. Це надійний спосіб, який збереже ваші гроші з невеликим бонусом. Є й інші способи, на приклад, ОВДП, але для цього потрібна велика сума грошей (мінімум 100 тисяч) і впевненість у гривні. До слова, за умови кризи дохідність від облігацій та депозитів може зрости. Крім цього можна вкладати в акції компаній: під час кризи – це прибутковий, але ризиковий спосіб.

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Не поспішайте продавати/купувати

Фінансова криза впливає на ринок в усіх його сферах. На приклад, ринок нерухомості під час кризи 2008 та 2014 обвалився. Тобто вартість житла в доларах впала на третину в обох випадках і так і не повернулася до рівня 2008. Тому не поспішайте із такою великою покупкою як нерухомість на порозі кризи та можливого нового обвалу.

Не скуповуйте все у супермаркеті

Гречка, сіль і сірники нікуди не дінуться. У мережі "гуляють" фото пустих полиць в супермаркетах. Звісно це не фейки, українці і справді на хвилі паніки закупилися на кілька тижнів наперед. Проте, дефіциту продуктів бути не має. Магазини одразу наповнюють свої полиці. Більше того, на ціни це не повинно вплинути.



Українці купують продукти в супермаркеті через паніку

Ціни на овочі та фрукти майже не зросли. Дещо зросло, буквально на гривню за кілограм, але це відносно курсу долара. Як лимон, апельсин коштували, так і коштують,

– розповідає підприємець Андрій.

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Головна порада та висновок цієї статті – "Не панікуйте". Не потрібно скуповувати продукти в супермаркеті, адже у великих масштабах це призведе до збільшення цін. Не потрібно вже бігти за доларом, адже саме це в результаті і призводить до знецінення гривні. Не потрібно вкладати гроші в те, що обіцяє великі відсотки, адже це, швидше за все, великий ризик. В умовах кризи кожне рішення може вати вагомий вплив на вашу фінансову стабільність, а тому зважуйте ретельно, а не поспішно.

З чого почалася криза?

У Китаї зафіксували новий вид вірусу – коронавірус Covid-19. Через це Китай ввів обмеження. Американські компанії-гіганти були змушені закрити свої заводи на території Китаю, від чого похитнули ринок акцій.



Китай зменшив обсяги торгівлі та почав споживати менше нафти. Через скорочення попиту на ринку нафти, ціни почали поволі падати. ОПЕК (країни-експортери нафти) вирішили домовитися з Росією і скоротити видобуток нафти, щоб повернути "нормальні" ціни. Росія не захотіла і через це Саудівська Аравія спричинила обвал цін на ринку найти на 30%. Це у свою чергу потягло за собою зниження цін у інших сферах, зокрема ринках сировини, яку Україна експортує.

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