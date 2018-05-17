"Самопоміч": Свобода українців та незалежність держави вища за будь-яку економічну вигоду

Об'єднання "Самопоміч" підготувало звернення щодо засудження спроб легалізації спорудження газогону "Північний Потік-2".

Росія розпочинає будівництво "Північного Потоку-2", через який буде напряму постачати газ в Європу в обхід України.

Члени партії вважають, що цей проект Кремля має такий ж рівень загрози, як війна, яку Росія розв'язала проти України. Найбільшою загрозою є знищення української газотранспортної системи (ГТС). Внаслідок цього Україна втратить своє стратегічне значення для Європи і залишиться сам на сам з Росією.

"Другою загрозою є російський контроль над Україною через спроможність знищення української ГТС. Росія отримає інструмент терору проти українців, особливо взимку, без ризику невиконання своїх зобов'язань перед споживачами газу в Європі", – сказано в заяві Об'єднання "Самопоміч".

В результаті – дохід України від транзиту газу (який можна порівняти з оборонним бюджетом України), а також імпорт газу буде повністю контролюватися Росією.

"Замість розуміння цих глобальних загроз, ми чуємо лише заяви російського Газпрому та представників Німеччини про міфічні гарантії транзиту газу через Україну. Найгірше, що український уряд та Президент також включилися в дискусію про "гарантії". Невже ми забуваємо історію так швидко? Україна вже мала "гарантії" в Будапештському меморандумі. Росія вже гарантувала Україні незалежність та непорушність кордону в Будапештському меморандумі, і жодні гарантії не спрацювали". – йдеться в заяві.

Об'єднання "Самопоміч" закликає Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України та Президента України:

– не брати жодної участі в перемовинах з агресором, в тому числі із залученням посередників, щодо реалізації проекту "Північний потік-2" та не погоджуватися на фальшиві гарантії;

– забезпечити енергетичну безпеку України, розвиваючи видобуток українського газу та якісне управління газотранспортною системою.

"Ми переконані, що жодна економічна вигода не може стояти вище за свободу українців та незалежність держави".