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      "Свободівця" Олексія Кайду, який побився зі "слугою народу" в Раді, відпустили на поруки

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      "Свободівець" Олексій Кайда / фото із соцмереж

      Печерський райсуд Києва ввечері 12 грудня обирав запобіжний захід колишньому народному депутату, "свободівцю" Олексію Кайді. Вранці йому оголосили підозру через бійку з чинним нардепом Андрієм Богданцем у стінах парламенту.

      Так, прокурори просили для Кайди 2 місяці за ґратами, однак суд віддав політика на особисті поруки нардепів. Про таке рішення написав у своєму фейсбук лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

      До теми: "Свободівця" Кайду затримали через бійку зі "слугою народу" Богданцем: відео

      Зазначимо, що до помешкання сім’ї Олексія Кайди у Києві ще о 5 ранку прийшли правоохоронці. Вони наполягали на проведенні обшуків у квартирі політика та затримали його.

      Згодом стало відомо про оголошення йому підозри. Так, Олексія Кайду підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень народному депутату України Андрію Богданцю (санкція статті передбачає покарання – від 4 до 7 років в’язниці).

      Як відбувалось затримання дивіться у відео:

      Що відомо про бійку політиків

      Інцидент стався 11 грудня під час засідання земельного комітету Верховної Ради, де розглядали питання відкриття ринку землі в Україні. Там колишні нардепи від "Свободи" побилися із чинними нардепами зі "Слуги народу".

      Від "Свободи" учасниками сутички стали Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко, у штурханині брав участь й Олексій Кайда. Протистояв їм "слуга народу", нардеп Андрій Богданець. Він потрапив до лікарні з підозрою на струс мозку.

      Хто такий Олексій Кайда?Колишній депутат Верховної Ради 7 скликання. З 2009 по 2012 рік обіймав посаду очільника Тернопільської обласної ради. Брав участь в АТО (з серпня 2014 року). Чинний заступник голови Івано-Франківської міської ради.

      У світські хроніки потрапив після свого короткотривалого шлюбу з відомою українською біатлоністкою Оленою Підгрушною. Втім, пара розлучилась, не проживши разом і 3 років.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Новини Києва Кримінальні новини ВО "Свобода" Рішення суду
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