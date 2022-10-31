Під завалами на території Святогірської лаври рятувальники знайшли тіла 3 цивільних

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Там вони виявили тіла трьох осіб.

Про це повідомили у ДСНС України. Таким чином, це вкотре доводить жорстокість російських окупантів, які завдають ударів по наших містах.

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Рятувальники знайшли тіла людей на території Святогірської лаври

30 жовтня рятувальники провели роботи з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Під час розбору завалу знайдено тіло однієї особи, анкетні дані та стать якої встановлюють. Загалом з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб.

Особовий склад Слов’янського гарнізону провів розчищення та розбір 10 тонн будівельних конструкцій. Наразі роботи завершено. Від Головного управління було залучено 7 осіб особового складу та 1 одиниця техніки,

– зазначили у відомстві.



Рятувальники розібрали завали / фото ДСНС України



Під завалами знайшли тіла людей / фото ДСНС України

Де знаходиться Святогірськ: дивіться карту

Яка ситуація у Святогірську

2 березня загарбники обстріляли Святогірську лавру, де знаходилися евакуйовані з Ізюма жінки та діти. Внаслідок цього отримали поранення 7 людей.

30 травня окупанти вдарили по лаврі ще раз. Через це загинули черниця та двоє монахів.

На початку вересня від чергової атаки загарбників спалахнув Скит лаври. Тоді у храмі перебували приблизно 300 біженців, здебільшого люди з інвалідністю, пенсіонери та діти.

До речі, 12 вересня підрозділи Національної гвардії, Збройних Сил і Територіальної оборони зайшли у місто Святогірськ.

Як розповів Павло Кириленко, у Святогірську також виявили тіла чотирьох вбитих цивільних. Окрім цього, 4 жовтня від рук ворога загинув ще один мирний житель.

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