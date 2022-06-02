У Святогірській лаврі загинули черниця та двоє монахів внаслідок обстрілів російської армії

Російські окупанти 30 травня обстріляли Святогірську лавру. Внаслідок цього загинули двоє монахів та черниця, а ще троє ченців зазнали поранень.

Точна кількість загиблих та постраждалих вірян наразі невідома. Про це розповів священноархімандрит Свято-Успенської Святогірської Лаври, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

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Внаслідок обстрілу Святогірської лаври загинули черниця та 2 монахи

Внаслідок ворожих обстрілів міста Святогірськ 30 травня росіяни завдали руйнувань Свято-Успенській Святогірській Лаврі. На жаль, атака окупантів забрала життя мирних ченців.

З глибоким сумом повідомляю, що 30 травня під час бойових зіткнень постраждали 3-й та 4-й чернечі корпуси Святогірської Свято-Успенської Лаври. При обстрілі загинули благочинний Лаври архімандрит Галактіон, монах Арістоклій, черниця Варвара,

– розповів митрополит Іларіон.

Наразі неможливо встановити кількість загиблих та травмованих серед вірян. Зв'язок зі Святогірською лаврою вже тривалий час відсутній. Владика Іларіон попросив усіх помолитися за упокій загиблих і якнайшвидше одужання поранених.

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Запеклі бої тривають на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Там росіяни проводять активні штурмові дії. Вони не залишають намірів встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони.

Також вночі 31 травня загарбники завдали ракетного удару по Слов'янську. Внаслідок ворожого обстрілу загинули троє людей, ще 6 – зазнали поранень. Окрім цього, пошкодилися 7 багатоповерхівок та школа.

За день до цього росіяни обстріляли на Донеччині 12 населених пунктів. Обстріли спричинили смерті та поранення серед цивільних. Також руйнувань зазнали 26 цивільних об'єктів – житлові будинки, 2 школи, завод та аміакопровід, критична інфраструктура.

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