Сєверодонецьк під постійними обстрілами, але не оточений, – Гайдай

Російські військові постійно поливають вогнем Сєвєродонецьк, але не змогли оточити місто в Луганській області. Сєвєродонецьк не відрізаний від підконтрольної території України, але на його околицях тривають бої.

Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу

Актуальну інформацію щодо ситуації у Сєвєродонецьку повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що Сєвєродонецьк не оточений російськими військами.

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За словами Сергія Гайдая, місто під постійними обстрілами окупантів. Глава Луганської ОВА також спростував інформацію пропагандистських ЗМІ, що Сєвєродонецьк буцімто "відрізаний".

Гайдай повідомив, що на околицях міста тривають бої. Також, за його інформацією, росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу.

Українські війська можуть відійти

Гайдай наголосив, що Росія не зможе захопити Луганщину найближчими днями, оскільки українським воїнам вистачить сил та засобів тримати оборону.

Однак, як сказав Гайдай, не виключено, що задля того, аби не потрапити в оточення – українським силам доведеться відійти.

Яка ситуація у Сєвєродонецьку

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк повідомляв, що 26 травня у Сєвєродонецьку точилися жорсткі бої. Ворожій ДРГ вдалося зайти в готель "Мир". Натомість українські воїни ліквідувати двох окупантів, але не повернули контроль над готелем.

Також Олександр Стрюк інформував, що Сєвєродонецьк – не в облозі й до міста можна дістатися. Натомість, за його словами, росіяни зайняли майже дві третини периметра Сєвєродонецька.

Водночас депутат та член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський інформував, що ворог взяв наших захисників у напівкільце. За його словами, біля Сєвєродонецька й Лисичанська загроза оточення достатньо висока.

Зазначимо, що 25 травня Сергій Гайдай повідомив, що російські військові окупували вже 95% території Луганської області. Секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що у випадку захоплення Луганщини росіяни продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями.

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