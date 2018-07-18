Табір "Славутич" на Київщині незаконно поновив свою роботу

Офіційно заклад закритий за приписом Держспоживслужби. А неофіційно – працює далі. У табір "Славутич" на Київщині, де декілька тижнів тому отруїлися 12 дітей, заїхала нова зміна.

Діти чесно зізнаються, що відпочивають у таборі "Славутич". Хоча офіційно заклад вже тиждень закритий. Місцева влада вирішила: доки не проведуть повторного лабораторного дослідження і не отримають результатів, дітей тут оздоровлювати не можна. Однак, керівництву табору до заборон, схоже, байдуже.

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Тим часом діти продовжують прибувати. Батьки про масове отруєння знають. Однак, чому наважилися на такий відпочинок не пояснюють. Розібратись з ситуацією на місце прибув представник прокуратури. Проте, його охорона також не пустила. Мовляв без дозволу керівництва неможна, а де воно – невідомо. Восьмирічна Марго, яка два тижні тому отруїлася у цьому таборі, досі не вийшла із коми.

Нагадаємо, 2 липня у таборі захворіли 12 школярів. Під час перевірки у харчоблоці табори виявили кишкову паличку та сальмонельоз. Минулого тижня дітям стало зле після харчування в готелі міста Яремчі, що на Івано-Франківщині. А два дні тому у таборі на Донеччині захворіло понад 90 людей, 76 із них – діти. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. У міністерстві охорони здоров'я запевняють, щоб запобігти таким випадкам, Держпродспоживслужба тепер частіше перевірятиме дитячі табори.