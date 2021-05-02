Таджикистан і Киргизстан відводять війська із зони конфлікту

Таджикистан і Киргизстан 2 травня почали відводити війська із зони конфлікту. Військові та техніка переміщується до місць дислокації.

Зранку ситуація на кордоні стабільна. Про це повідомили у прикордонній службі киргизького Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) Киргизстану

Важливо Президенти Киргизстану і Таджикистану домовилися відвести всю військову техніку від кордону

Що відбувається на киргизько-таджицькому кордоні

Вночі інцидентів та пострілів не зафіксували. Машини ьезперешкодно прямують по автодорозі Ош - Ісфана. Щоправда, прикордонники Киргизстану несуть службу в посиленому режимі.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном: що відомо