"Перемир'я" Путіна призвело хіба що до нервового зриву в російських пропагандистів: аналіз ISW

Владімір Путін оголосив так зване "перемир'я". Це відбулося на тлі колосальних втрат Росії. Джо Байден зауважив, що кремлівський диктатор просто намагається "передихнути".

Людей попередили про провокації, які Кремль може готувати під час так званого "перемир'я". Зокрема, експерт вважає, що Росія готує теракти на Різдво, аби звинуватити Україну.

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Російські пропагандисти виють через "перемир'я"

Після заяви бункерного діда про так зване "перемир'я" на болотах почалося виття. Російські пропагандисти отримали замість різдвяних подарунків нервовий зрив.

Зокрема, терорист Ігор Гіркін заявив, що "перемир'я" – "сміливий та рішучий крок до поразки і капітуляції". Окрім того, розкритикував рішення Путіна Дєніс Пушилін.

Так звані російські "воєнні блогери" виють, що "перемир'я" шкодить російським окупантам.

Росіяни скаженіють через заяви Путіна

Для всього цивілізованого світу Різдво – час теплих зустрічей та див. Тим часом оскаженілі росіяни вимагають крові. Ніхто в Україні та цивілізованих країнах не повірив у так зване "перемир'я" Путіна. Водночас росіяни обурилися через заяву бункерного діда.

Зокрема, його назвали "муд*ком" та "головним ворогом російської армії".