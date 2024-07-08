Традиційна російська тактика: чому "мирних планів" стало так багато

Зараз дедалі частіше з'являються нові так звані "мирні плани", більшість з них базується на російських умовах. Ймовірно, до своїх ІПСО росіяни долучили навіть прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олег Лісний. Подейкують, що у такий спосіб Орбан демонструє, що в майбутньому він може бути важелем впливу в Євросоюзі.

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"Після повернення в Європу, йому (Орбану – 24 Канал) мають накрутити вуха, щоб він так не робив, тому що без повноважень грати таку гру може тільки агент, якому куратор сказав, що робити", – мовив Лісний.

Чому з'являються нові "мирні плани"

Наші спецслужби попереджають про те, що зараз таких "мирних планів" буде дуже багато. Втім, всі вони покликані просто розмивати український план – це традиційна російська тактика, яку Україна вже неодноразово бачила. Вона періодично видозмінюється, але суть залишається однаковою.

Зараз росіяни хочуть закидати інформаційний простір "мирними ініціативами", створити ілюзію, що український план це один із, водночас є багато альтернативних.

Можливо, ініціатива зіграти в миротворця виключно Орбана, але ми вже стільки їх бачили й з цього нічого не виходить, тому що немає головної компоненти – Владімір Путін не хоче завершення війни, його ціль знищити Україну, а потім піти далі,

– додав політолог.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року Китай оприлюднив "мирний план". До нього увійшли 12 пунктів. Зокрема, Пекін закликав Україну та Росію сісти за стіл перемовин.

У травні 2024 року очільник МЗС Китаю Ван Ї і головний радник президента Бразилії Селсо Аморім погодили під час зустрічі у Пекіні план для припинення російсько-української війни. На відміну від попереднього, новий план містить лише 6 пунктів.