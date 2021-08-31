"Така людська природа": у Кремлі оцінили можливість початку нової світової війни

У Росії заявили, що дрібні конфлікти у світі завжди існували та будуть існувати. Запевнили, що нібито "така людська природа".

Щодо світової війни, то Кремль вважає її неприйнятною. Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

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Лавров запевнив, що "світова війна неприйнятна".

Я не вірю в те, що хтось хоче війни на цій планеті. Дрібні конфлікти – так, звичайно, вони завжди існували і будуть існувати, на жаль, така людська природа...

– вважає очільник російського відомства.

Він також додав, що це "будь-який розсудливий політик, звичайно ж, розуміє".

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