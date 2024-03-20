Не завжди можуть втекти: як ворог змінив підходи в обстрілах Півдня
На Південному напрямку атаки Росії не припиняються. Для обстрілів ворог використовує тактичну авіацію, щоб здобути перевагу у повітрі, але не завжди йому це вдається.
Начальниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил Оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, яка зараз ситуація на південному напрямку, зазначивши, що атаки ворога з повітря дещо змінились.
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Зміни в тактиці російської авіації
Наталя Гуменюк розповіла що, на Запорізькому напрямку окупанти продовжують тиснути з використанням тактичної авіації.
КАБи продовжують використовувати по відкритій місцевості, виходячи з особливостей ландшафту,
– сказала Гуменюк.
На Херсонському напрямку керовані авіабомби вони вже не застосовують, оскільки складно вдається відходити з пускових рубежів.
Вони пам'ятають 3 літаки, які втратили наприкінці минулого року. Тому дуже обережні у використанні тактичної авіації,
– пояснила Наталя Гуменюк.
Авіація тримається південніше над акваторією Чорного моря, звідки ворог застосовує точкові ракетні удари. Росія випускає протирадіолокаційні та протикорабельні ракети – все, що можуть нести на собі такі літаки.
"Росіяни намагаються знищити або перевірити готовність наших систем повітряної оборони. Можемо говорити, що авіація стримано, але використовується на нашому напрямку", – підсумувала начальниця пресцентру Сил Оборони Півдня.
Ситуація на Півдні України: коротко
- Ворог продовжує атаки на лівобережжі Херсонщини, але йому не вдається зруйнувати українські позиції. Ситуація з Чорноморським флотом Росії також погіршується, оскільки змінено керівництво. Активності в акваторії Чорного моря зменшилися через серйозні втрати російських загарбників.
- Російські сили збільшують напади на цивільне населення, особливо в регіонах Півдня та Сходу України. Здійснюють масові обстріли цивільних будинків.
- Російські війська продовжують вчиняти злочини проти мирних жителів. Уранці 20 березня росіяни здійснили обстріл дороги на Херсонщині між селищами Садове та Антонівка, що призвело до людських жертв.