Таліби сформували тимчасовий уряд Афганістану: хто туди увійшов

Бойовики "Талібану" оголосили про формування уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.

Раніше створення уряду вже двічі анонсували, однак згодом відкладали. Відтермінування було пов'язане з тим, що таліби намагалися сформувати інклюзивну адміністрацію, прийнятну для світової спільноти.

Читайте також "Хочемо підтримати": у Росії готові брати участь в інавгурації уряду талібів у Афганістані

Склад тимчасового уряду Афганістану:

глава уряду – Мохаммад Хасан Ахунд,

перший заступник глави уряду – Абдул Гані Барадар,

другий заступник – Абдул-Салам Ханафі,

глава Міністерства закордонних справ – Амір Хан Моттакі,

глава Міноборони – Мохаммад Якуб,

глава Міністерства внутрішніх справ – Анас Хаккані,

глава Міністерства культури та інформації – Забіулла Муджахід,

глава Мінфіну – мулла Еядулла Бадрі,

глава Мінекономіки – Мохаммад Ханіф,

міністр розвідки – Абдул Хак Васик,

глава ЦБ – мулла Мохаммад Ідріс,

глава Мінсільгоспу – мулла Абдул-Манан Омарі.

Новий міністр внутрішніх справ перебуває у розшуку ФБР. Він очолює угруповання бойовиків "мережу Хаккані", яке пов'язане з талібами та відповідальне за найсмертоносніші атаки під час війни у країні.

Таліби захопили Афганістан: останні новини

бойовик "Талібану" Забіхула Муджахід ще 28 серпня повідомив, що вже призначені чиновники для управління ключовими установами, зокрема глава Міністерства охорони здоров'я та очільник Центрального банку.