Таліби вбили родича журналіста DW: його сім'я мусить ховатись
20 серпня 2021 , 09:26Читать новость на русском
Джерело:DW
Бойовики "Талібану" в Афганістану вбили родича журналіста Deutsche Welle. Також важко поранили його іншого родича.
Інші рідні медійника врятувались, але тепер вимушені ховатись від талібів. Сам журналіст перебуває в Німеччині. Терористи шукали саме його.
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Видання просить Німеччину відреагувати
Генеральний директор DW Петер Лімбург засудив злочин. Він наголосив, що це вбивство показує, наскільки небезпечно журналістам та їх сім'ям зараз перебувати в Афганістані.
DW разом з іншими німецькими ЗМІ закликала уряд підготувати екстрену візову програму для місцевих журналістів, які працювали в Афганістані, а також членів їх сімей.Зверніть увагу! У липні 2021 року індійського журналіста Даніша Сіддікуі вбили в Афганістані. Він висвітлював сутички між афганськими силами безпеки та угрупованням "Талібан". У 2018 році медійник став лауреатом Пулітцерівської премії.
Що відбувається в Афганістані
- 15 серпня таліби увійшли в столицю країни – Кабул. Тоді ж президент склав повноваження та вилетів з країни. Тепер він перебуває в ОАЕ.
- Таліби оголосили, що контролюють увесь Афганістан. Покинути країну можна тепер тільки з допомогою авіації – з аеропорту в Кабулі.
- Регулярні авіарейси скасували, літають лише евакуаційні. У аеропорту Кабула зібралось багато афганців, які намагаються покинути країну, проте місць не вистачає для всіх.
- 16 серпня люди відчайдушно прив'язували себе до шасі, намагаючись хоча б якось покинути країну. У результаті десятки загинуло.
- Крім того, аеропорт Кабула вже обстрілювали бойовики. Також стрілянину в повітря попередньо відкривали військові США.
- Таліби оголосили про загальну амністію для урядовців. Бойовики кажуть, що кровопролиття не буде.