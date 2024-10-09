Там було майже 400 дронів: Сили оборони успішно уразили базу зберігання "Шахедів"
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують успішно працювати по військових об'єктах на території ворога. Нашим захисникам вдалося вразити базу зберігання безпілотників типу "Шахед"
Там могло перебувати на збереженні майже 400 дронів. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.
Цікаво Вдень ворожі "Шахеди" виступають у ролі розвіддронів, – Коваленко
Що відомо про нову операцію Сил оборони
У Генштабі ЗСУ розповіли, що 9 жовтня ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Росії.
За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація,
– написали військові.
Захисники також підкреслили, що знищення бази зберігання "Шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних жителів українських міст і сіл.
Окрім того, у Генштабі ЗСУ запевнили, що бойова робота по військових цілях загарбників триває.
Які ще об'єкти у Росії уразили ЗСУ нещодавно
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що 9 жовтня Сили безпілотних систем уразили 67 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління в Брянській області Росії. На території ураженого складу ворог зберігав боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема і з КНДР.
- За кілька днів до цього Збройні Сили України уразили 3 командних пункти російських загарбників. Мовиться про командні пункти 35 та 27 окремих мотострілецьких бригад, а також один з командних пунктів 2 загальновійськової армії збройних сил Росії.
- Тиждень назад українські війська завдали удару по російському військовому арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області. Туди саме прибув ешелон з іранськими ракетами. Операція була проведена Силами безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, ГУР МОУ та СБУ.
- А кілька тижнів тому, в ніч на 21 вересня, Сили оборони України завдали удару по двох військових арсеналах Росії, зокрема по складу "Тихорєцьк" у Краснодарському краї та 23 арсеналу Головного артилерійського управління Міноборони Росії біля населеного пункту "Октябрський" у Тверській області.