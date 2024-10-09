Там було майже 400 дронів: Сили оборони успішно уразили базу зберігання "Шахедів"

Сили оборони продовжують успішно працювати по військових об'єктах на території ворога. Нашим захисникам вдалося вразити базу зберігання безпілотників типу "Шахед"

Там могло перебувати на збереженні майже 400 дронів. Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, що 9 жовтня ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗСУ у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу "Шахед", що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї Росії.

За наявною інформацією, там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об'єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об'єкта спостерігалася вторинна детонація,

– написали військові.

Захисники також підкреслили, що знищення бази зберігання "Шахедів" суттєво знизить можливість російських окупантів тероризувати мирних жителів українських міст і сіл.

Окрім того, у Генштабі ЗСУ запевнили, що бойова робота по військових цілях загарбників триває.

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