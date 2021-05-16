Там був штаб розвідки ХАМАС, – Ізраїль пояснив удар по вежі в Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю пояснила удар по багатоповерхівці "Аль-Джала" в Секторі Гази. Стверджують, що, крім офісів міжнародних ЗМІ, там був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС.

За інформацією ЦАХАЛ, штаб збирав інформацію про удари по Ізраїлю, виготовляв зброю та розміщував обладнання, щоб завадити операціям ізраїльської армії.

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Заява ЦАХАЛ

Ізраїльські військові наголосили, що попередили людей, які були у будівлі. Їм дали достатньо часу для безпечної евакуації.

ХАМАС та "Ісламський джихад" використовували цей час для евакуації своїх речей з будівлі. Ми були готові заплатити цю ціну, щоб не завдати шкоди цивільним,

– мовиться у заяві ізраїльської армії. Військові також сказали, що ХАМАС "воліє ховатися серед мирних жителів", коли нападає на Ізраїль.

Обстріл вежі: що відомо

Ізраїль 15 травня обстріляв палестинських бойовиків у Секторі Гази. Під обстріл потрапила багатоповерхівка, де були офіси світових ЗМІ та інших компаній. Зокрема, Associated Press, Al Jazeera.

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