Там гаряче літо, але не від сонячної спеки, – Жданов розібрав кримську "бавовну"

Останніми днями в тимчасово окупованому Криму майже не щодня звучить сигнал повітряної тривоги, активно працює ППО та чутно вибухи.

Також склади зі зброєю та технікою горять на півострові постійно. Проте так звана окупаційна влада Криму стверджує, що "втрат немає", а всі дрони, що летіли на Крим, збиті чи знешкодженні системою РЕБ. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Влучили в "Онікси"

Найпотужніша "бавовна" за останній час сталася на Старокримському полігоні 19 липня. Там відбулося влучання у склад з боєприпасами, які здетонували і досить тривалий час там лунали вибухи. Через це рятувальники не мали можливості підійти ближче до місця влучання, щоб загасити пожежу.

Нова "бавовна" завітала до Криму й 24 липня поблизу селища Вільне Джанкойського району. Також в селі Веселе, де розташований військовий аеродром, відбулось щонайменше три ураження складів. І пролунали вибухи у Червоногвардійському. Невдовзі у селах оголосили евакуацію.

Крім того, на цих складах можливо було знищено, за інформацією руху "Кримські партизани", протикорабельні ракети "Онікс". Саме ракетами такого типу обстрілювали Одесу,

– підкреслив військовий експерт.

Він нагадав, що береговий ракетний комплекс "Бастіон", з якого відбуваються пуски цих ракет, було розміщено у тимчасово окупованому Криму ще у 2015 році. Відповідно в на півострові зберігався певний запас "Оніксів".

"Якщо окупанти припинять обстрілювати цими ракетами Україну, це означає, що знищено увесь їхній запас. І буде перерва в обстрілах "Оніксами", поки росіяни не підвезуть нову їх партію", – зазначив він.

Олег Жданов розповів про ситуацію в Криму, де регулярно лунає "бавовна": дивіться відео

Частіше закритий, ніж відкритий

Проте ймовірно росіяни не встигнуть це зробити, адже у будь-який час може трапитись нова "бавовна" на Кримському мосту. Останнім часом на мосту дуже часто лунає сигнал повітряної тривоги та рух перекривається, тому він частіше закритий, ніж відкритий.

"Сподіваюсь, що туристи, які стояли в багатокілометрових заторах на Кримському мосту, щоб потрапити на півострів, вже порозбігались. Адже там гаряче літо, але не від сонячної спеки", – наголосив Олег Жданов.

Більше про ситуацію з Кримським мостом

На мосту в ніч на 17 липня пролунали вибухи. В наслідок "бавовни" конструкція зазнала значних пошкоджень, а міст було перекрито.

Тепер рух на Кримському мосту призупиняють дуже часто. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що це свідчить про "дуже суттєві" його пошкодження внаслідок вибухів. Крім того, ускладнена логістика російської армії.

Водночас за словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, відновлення вантажного перевезення по Кримському мосту здійснюється повільними темпами. Також мосту ще не повернули потужності, які були до "бавовни" 17 липня. Вона припустила, що ці потужності ймовірно вже й "ніколи не повернуться".

Також в ГУР МО порадили не користуватися Кримським мостом всім тим, хто не причетний до війни проти України. Адже за словами представник української розвідки Андрія Юсова, "Кримський міст – це вкрай нестабільна конструкція".