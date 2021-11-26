Там немає людей Татарова, – Зеленський про ситуацію з обранням голови САП

Президент Володимир Зеленський запевнив, що з боку ОП немає тиску на ситуацію з обранням голови Спеціальної антикорупційної прокуратури.

Зеленський під час пресмарафону розповів, що до нього звернулись західні партнери. За словами президента, партнери бачать, що "ми рухаємось вперед".

До теми Зеленський зібрав журналістів на пресмарафон: головні тези президента

Який тиск з боку Офісу Президента? Я не розумію. Там немає людей Татарова,

– сказав Зеленський.

Він додав, що там є фіналісти. Тому Зеленський хоче, аби до кінця року обрали керівника САП.

Затримка з обранням голови САП