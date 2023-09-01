Під Бахмутом бійці за ніч уразили техніки росіян на понад 5 мільйонів доларів

Михайло Федоров подякував бійцям за професійну роботу. Таке масштабне ураження техніки ворога стало можливим завдяки майстерності солдатів і коптеру.

Одним ударним дроном українські бійці знищили танк, гаубицю та мостоукладальник. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Що знищили під Бахмутом

Воїни підрозділу CODE 9.2. одним ударним дроном перетворили на мотлох танк Т-80, гаубицю САУ 2С1 і танковий мостоукладальник МТУ-90,

– написав міністр.

Тепер окупанти більше не зможуть обстрілювати гаубицями й танком позиції Сил оборони. Також їм не вдасться переправляти техніку через водойми, бо вони втратили мостоукладальник.

Наостанок Михайло Федоров підкреслив: працюємо, щоб забезпечувати Сили оборони ще більшою кількістю безпілотників у межах Армії дронів.

Як наші бійці знищували дроном дорогу техніку росіян / Фото оприлюднив Михайло Федоров

Яка ситуація на Сході України