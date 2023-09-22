Підсилять ділянку фронту: які завдання зможуть виконати танки Abrams від США
Під час 15-го засідання "Рамштайну" оголосили, що найближчим часом танки Abrams передадуть Україні. Історичне рішення ухвалили ще в січні.
Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, чому ця техніка не може щось якісно змінити на російсько-українському фронті – ідеться радше про точкове посилення.
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"Танки Abrams можуть підсилити ділянку фронту або якусь одну нашу бригаду", – пояснив Жданов.
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Військовий експерт наголосив також на політичній складовій. Відтепер американська військова техніка в безпосередньому бойовому зіткненні боротиметься з російськими окупантами.
Які можуть виникнути труднощі
"У війні в Перській затоці Abrams мали серйозні проблеми з повітряними фільтрами. Це газотурбінний танк, який потребує дуже багато очищеного повітря", – зазначив Жданов.
Саме тому перші Abrams в Україні будуть у певному сенсі "пробними". Якщо застосування цих танків буде успішним, надалі можуть надати більше їхніх одиниць.
Що відомо про танки Abrams / Інфографіка 24 Каналу
Abrams для України: останні новини
- Історичне рішення передати нашій країні танки Abrams ухвалили наприкінці січня. Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає 31 одиницю.
- На зустрічі "Рамштайн" 19 вересня міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, що танки Abrams "уже ось-ось будуть на полі бою в Україні".
- Під час візиту до США Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом. На пресконференції за результатами зустрічі американський президент сказав, що Abrams будуть в Україні вже наступного тижня.