Є 2 позитивні моменти: які перспективи постачання Україні західних танків

Міжнародні партнери поки не домовилися про постачання танків для України. Однак все одно є дві позитивні новини щодо отримання цієї техніки.

Про це 24 Каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, переговори щодо постачання танків для України триватимуть.

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Чому Україна поки не отримала західних танків

Є вже дві позитивні новини щодо танків. Перша – німецьке керівництво перестало стверджувати, що передати танки Україні – неможливо. Друга – там підкреслили, що немає прямої залежності від постачання танків зі США та Німеччини, про що йшлося раніше.

Хоча маємо підстави думати, що партнери тут досить повільні. Зеленський висловив правильну думку, що, поки вони вирішують бюрократичні питання, в Україні щодня гинуть люди. Правильна і коректна політична заява,

– зауважив Солонтай.

Він підкреслив – ЗСУ чітко засвідчили, що не збираються переносити війну в Росію, а зупиняться після звільнення державного кордону. Адже Україна хоче досягти миру за допомогою західного озброєння, а не підвищити ескалацію, як раніше могли думати деякі західні політики.

Чому Україна ще не отримала танки від Заходу – Солонтай: дивіться відео

На думку Солонтая, Україна поки не отримала танки з низки причин. Серед них – необхідність достатньої кількості спеціалістів, запчастин, пального та іншої додатково-допоміжної інфраструктури. Не варто забувати і про освоєння техніки, хоч українські військові швидко навчаються.

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