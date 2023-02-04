Продовжується танковий парад, – Жданов назвав країни, які допоможуть ЗСУ

На "Рамштайні-8" Україна отримала танки. Однак танковий парад продовжується, й деякі країни готові дати Україні ще більше бронетехніки.

Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. До речі, передачею танків Україні Захід проігнорував бідкання та погрози Росії.

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Бронетранспортери від Великої Британії й танки від Німеччини

Жданов розповів, що танковий парад триває. Велика Британія буде викуповувати бронетранспортери в Бельгії для України. Німеччина погодила передачу в Україні 88 танків Leopard 1. Це ті 100 танків, які перебувають у виробника, в німецької фірми виробника Leopard.

Про них мовилось ще влітку, що їх можуть передати. По-моєму, це ті танки, про які Шольц казав, що вони технічно несправні, їх не можна передавати тощо. Зараз уже можна передавати, 88 машин з цієї сотні. І це все згори,

– зазначив військовий експерт.

Жданов про те, що продовжується танковий парад: дивіться відео

Додаткові танки, машини у плюс до попередніх

Він продовжив, що це не ті 320 танків, про які говорив наш міністр закордонних справ пан Дмитро Кулеба. Ні. Це все у плюс. І бельгійські бронетранспортери, це все теж у плюс, до того, що нарахували раніше 321 машину, саме танків.

"Це з пакета, погодженого на "Рамштайн 8", – зауважив Жданов.

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