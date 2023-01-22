Навчання ЗСУ на Leopard: військовий оглядач допускає, що по їх завершенню нам дадуть танки

ЗСУ найближчим розпочнуть навчання на Західних танках. Цілком імовірно, що по їх завершенню нам дадуть танки.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. Загалом, танки Leopard не запізняться на початок наступу ЗСУ.

Важливо Цього недостатньо, щоб діяти швидко, – Зеленський прокоментував питання передачі танків для ЗСУ

Навчання на танках від 10 днів до місяця

Попович розповів, що найближчим часом розпочнуться навчання на британських Challenger. Наші військові поїдуть до Великої Британії, де й будуть навчатись користуватись цими танками. Рішення щодо цих танків у принципі вже ухвалене, й ці танки будуть нам передані.

Мовиться про терміни до місяця навчань на Challenger. Однак кажуть, що зважаючи на навички українських танкістів, цей термін може бути значно більш стислим. Тобто, 10 днів – 2 тижні. Десь у таких обсягах можна розглядати й навчання на Leopard,

– зазначив військовий оглядач.

Попович допускає, що по завершенню навчань ЗСУ на танках нам їх дадуть: дивіться відео

Імовірний березневий контрнаступ

Він продовжив, що цілком можливо, що до того, як Німеччина оголосить про передачу танків, наші військові вже зможуть на них працювати. Є розмови про контрнаступ, який може бути спланований на березень. Про це лунають численні заяви, зокрема, й з американського боку.

"Тому беремо місяць на навчання, беремо час на ухвалення відповідних рішень, що нам будуть передані танки, далі формування частин і підрозділів. У принципі до кінця березня все може бути готово", – зауважив Попович.

Військова допомога Україні: останні новини